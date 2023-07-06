聯準會會議紀要暗示仍有繼續升息機會，台股今（6日）以17017.09點開出，隨後下跌超過170點，摔破萬七，權值股台積電下跌10元，觸及572元，聯發科挫低5元，觸及692元，各類股表現皆疲軟。

台股昨（5日）下跌84.34點，收在17056.43點，成交值為3370.56億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超179.61億。自營商賣超43.13億，投信賣超5.61億，外資及陸資賣超130.87億。

由於聯準會會議紀要顯示，決策者預估未來還會升息但速度放緩，美股四大指數皆墨，道瓊下跌129.83點（或0.38%）至34288.64點，那斯達克指數挫低25.12點（或0.18%）至13791.65點，標普500指數跌8.77點（或0.20%）至4446.82點，費城半導體下跌81.30點（或2.20%）至3622.31點。