國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中同框，侯友宜趁韓國瑜致詞時，悄悄移動韓的座位靠向自己，試圖拉進兩人距離，遭外界放大解讀。對此，當天在場的退休警察人員協會總會長耿繼文透露，侯與韓位置間「隔了一個桌腳」，韓這樣不好坐，只能較靠近中廣董事長趙少康，侯韓間才會出現距離。
侯友宜在與韓國瑜合體時挪動椅子，被外界譏「侯有移」。侯友宜2日被問到此事時大笑三秒，並表示圓形的桌子椅子都會挪動，大家真的太會想像。據《中評社》今報導，當天也在場的耿繼文還原真相，並直指外界稱侯、韓2人座位刻意保持距離，與實情有出入。
耿繼文提到，當天他有到主桌與侯、韓寒暄交談，但因腳尖踢到桌腳，才發現原來侯、韓2人間隔了桌腳。耿繼文強調，韓若要與侯靠近坐，腳會不方便、無處擺，所以只能較靠近趙少康。耿繼文說當天侯友宜很積極與韓國瑜互動，但未來仍要避免被民進黨及側翼網軍見縫插針。
與民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲相比，耿繼文直言，侯友宜比較不會操作網軍，且不像賴清德能利用副總統職權每天跑競選，也不會像柯一樣到處講大話。耿繼文認為，距離總統大選還有些時間，侯還能夠全力衝刺。
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