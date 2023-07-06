大陸紅星新聞網6日報導，2020年3月，四川南江青年劉某應同村好友「高薪工作」邀約乘坐飛機前往雲南昆明工作。到達昆明兩天後，遭挾持出境到緬北實施電信詐騙。3年裡，他飽受折磨，因業績不好被關過水牢，米飯被摻石子……無奈之下，他向老闆借錢吃飯還要加收20％利息，3年共欠下70多萬元（人民幣，下同）。期間，他先後實施了三次逃跑行動，前兩次逃跑失敗被抓回去後遭毒打、罰跪玻璃碴。今年6月第三次逃跑，在南江縣警方協助下成功獲救，回到家鄉。

紅星新聞報導，2019年，不滿17歲的劉某從一所職校退學後，經同村好友羅某介紹聲稱，有親戚在雲南開遊戲公司缺遊戲客服，月保底工資8000元。2020年3月，在羅某帶領下，劉某和村裡另外5名青年一行7人踏上雲南路途，先從南江包車到綿陽，再從綿陽乘坐飛機飛抵昆明。說好坐車到處旅遊，再到公司安心上班。途中劉某幾人多次更換車輛被帶到一些村莊玩耍，最後一站是處偏僻村子，他們被幾名持刀精壯男子挾持押上車，到隔天凌晨5點左右，已被挾持到了緬北，落入電信網路詐騙組織。

劉某回憶，被帶到小平房後，老闆先安排人沒收了他們的手機和身分證等重要物件，然後集中關在地下室。然後被帶到一處電詐據點，不准攜帶通訊設備，不准私自下載安裝任何通信軟體，還給每個人取了代號，不准使用真名。

第二天，就有人來對他們專門培訓，給了一疊材料，全是各種場景的詐騙術語，要求他們用國練習。劉某因國語發音不標準，一直沒達到預期培訓效果，便被安排到經營窩點的小賣部，負責採購工作。那時隨時都有四五名持槍壯漢看守，外出購物也是被兩名持槍壯漢看守著，幾乎沒有逃跑的機會。經過一段時間「培訓」，電詐團夥就會讓他們用聊天軟體廣「撒網」，添加女性好友實施詐騙。

「他們（電詐團夥）提供的紙張上，有一些話術和流程，大家只需要註冊新的聊天軟體帳號，按照他們（電詐團夥）的要求去註冊包裝人物，圖片、住址、年齡都是按照他們（電詐團夥）的要求來做。」劉某說，「大家拿到的都是一些長得很帥的成功人士的照片，還有這些人的一些基本資訊，包括孩子、離異（故事）都有。」

在聊天軟體上打招呼後，一旦有人回應，便開始索要對方的QQ號，然後交給其他同夥對其實施詐騙。以規定的時間段為周期，如果周期內沒有完成基本的工作要求，就會被懲罰，拿棍打電擊、關水牢都是家常便飯。劉某稱，自己就被老闆關了兩天水牢，水位淹到下顎處，只能踮著腳呼吸，身體和精神備受摧殘，日子不好受。

劉某說，曾有同事沒完成業績，遭到守衛毒打不能動彈，因傷勢太重才被送去醫院。劉某回憶，在緬北，他們吃的飯裡面摻雜很多小石子，根本吃不下去，菜也沒有油水。要想吃好的，只有找老闆或管理人員借錢點外賣。

老闆許諾每名員工每月都有5000元基本工資。「看似工資不錯，實際上不夠個人的基本消費。」他說，在詐騙窩點裡面，消費太貴了，一瓶礦泉水要10元，點外賣基本超過100元。要想保證基本生活需求，就只有找老闆或管理人員借錢。而每借一筆錢，都要加收20％的利息。「像我這種沒有業績提點的員工，在這裡面幹的時間越長，欠老闆的錢就更多。」

2020年夏天，劉某找到老闆表示願意繳錢贖自己離開，老闆給他算了一筆帳，當時大概要繳30萬元。等到2022年再次提出贖自己時，已欠老闆50多萬元。直到今年5月份，他已經欠老闆70多萬元。

「繳不起贖金就只有想辦法逃跑。」劉某說。2020年夏天，他邀兩名同鄉夜深將床單和被套撕成條後擰成繩，撬開窗戶成功逃離窩點。沒想到，外面到處都是詐騙團夥的勢力，三人的行蹤很快就被老闆知道了，十幾名打手很快就將三人帶了回去，然後就是一頓毒打。

2022年，劉某又一次參與逃跑計畫，結果剛出辦公區就被守衛發現了。這次打得更慘，策劃逃跑的同事被毒打還被關進狗籠，和狗同吃同飲同睡。劉某說，他也因二犯罰跪在玻璃碴子上，被守衛用力踩小腿，血肉模糊。

今年初，劉某利用小賣部負責收錢的手機，與家鄉南江縣警方取得聯繫。不久，老闆為拓展詐騙業務，準備帶劉某和其他兩名同事到另外一家公司學習。在午飯時段，守衛相對鬆懈，劉某迅速與南江縣公安局刑警大隊聯繫，確定逃跑和營救方案。

今年6月1日中午，劉某趁守衛吃飯，假裝上廁所，快速從旁邊側門逃離公司，到達接應地點，最後在警方及當地聯絡人員的共同協助下成功得救。