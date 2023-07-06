TrendForce研究副總范博毓指出，第3季TV面板採購動能持續增強，除了大陸品牌客戶外，其他主要品牌客戶也開始增加採購，針對下半年的促銷旺季開始預做準備，整體採購動能預計季增7~8％。在需求增長下，面板廠也會適度調高稼動率，但供需會維持在平衡狀態，有利於TV面板價格延續漲價態勢。目前預期7月TV面板價格32吋上漲2美元，43吋上漲3美元，50吋與55吋上漲6美元，65吋上漲7美元，75吋上漲8美元。

MNT面板接續前幾個月的價格的微幅上漲，面板廠在7月份依然釋放持續調漲價格的想法，不過目前商務機種市場需求依然疲弱，只有消費機種市場需求較活絡，因此預期價格上漲的幅度仍小，不同面板廠在不同客戶與不同尺寸之間調漲價格的策略也不一。目前預期7月份MNT面板價格，Open Cell產品調漲約0.2~0.5美元不等。模組產品上，21.5吋調漲0.2美元，23.8吋上漲0.1美元，27吋仍維持持平。

NB面板價格在經過長時間的持平穩定態勢，第3季後面板廠也開始釋放調漲面板價格的想法。品牌客戶雖然在庫存逐漸去化下，需求有漸趨好轉的趨勢，但對於下半年的需求仍保持較謹慎的態度，因此預期與面板廠在價格調整上將持續角力。現階段可以觀察到低階TN機種的需求較高階IPS機種需求好，因此品牌客戶對接受TN面板價格微幅上漲的態度較鬆動。目前預期7月份NB面板價格，主流尺寸14吋與15.6吋TN機種價格可望微幅上調0.1美元，至於IPS機種則仍維持持平水準。