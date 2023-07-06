馬德里LGBTI+驕傲大遊行1日登場，主辦單位號召百萬人參與，歡慶之餘，由於反同、反性平的極右翼勢力在地方選舉崛起，且全國大選將於23日舉行，整場活動充滿濃濃政治味。

歐洲最盛大的「馬德里LGBTI+驕傲週」（Madrid Orgullo）城市慶典，1日以「驕傲大遊行」進入活動終幕，由穿越市中心主要幹道的花車遊行與市區多處廣場上的演唱會，將西班牙首都渲染成一場熱鬧非凡的嘉年華會。

國家報（El País）報導，西班牙國家警察局統計，當日共有80萬人上街遊行，主辦單位則聲稱，應有150萬人參與盛會。

不論實際參與人數多少，由於西班牙一年來的立法趨勢和政治發展，以及3週後即將舉行的全國大選，這屆馬德里驕傲週帶有濃厚政治味。

過去一年來，西班牙平等部在國會推動2個極具爭議的指標性法案。

一是去年10月通過的「沒有同意，就是性侵」法案（Ley del solo sí es sí），明定沈默或順從不算「性同意」，只有雙方明確表示「同意進行性行為」才算合法；二是今年2月通過的「跨性別法案」（Ley trans），允許年滿16歲的公民僅需聲明就可變更身分證上的性別，不需提供醫療報告，也不需進行2年的賀爾蒙治療。

屬於左翼我們可以黨（Podemos）的平等部長孟蒂羅（Irene Montero）主導這2個法案，她在法案推動前後飽受右翼和極右翼保守人士攻擊與批評。

面對左翼政府頻頻立法落實性別平等，極右翼民聲黨（Vox）6月17日在馬德里市中心掛出一幅巨型帆布廣告，以一隻戴著西班牙國旗色彩手環的手，將「LGBTI+（同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人士等）社群、女權運動、聯合國2030永續發展目標、共產主義、加泰隆尼亞獨立運動、占屋運動（Okupa）」的象徵符號全部丟進垃圾桶，搭配標語「決定重要的事」強烈表達反對立場，引起輿論譁然。執政的左翼社會勞工黨（PSOE）批評這是「仇恨的帆布」。

此外，5月28日西班牙地方選舉後，保守派右翼人民黨（PP）雖然斬獲最多選票，但在若干地區和城鎮，需與民聲黨結盟執政，極右翼勢力藉此進駐地方政府。在即將舉行的全國大選中，民聲黨也會成為人民黨達到執政目標的結盟夥伴。

面對這股極右派保守勢力的威脅，不少遊行民眾表示擔憂，馬德里驕傲週的主辦單位「全國LGBTI+聯盟」（FELGTBI+）和「馬德里LGBTI社群」（COGAM）表示，民聲黨威脅的不只是LGBTI+社群，還威脅到整個社會及其民主價值。

因此，他們將今年的遊行口號「擁抱多元家庭：權利平等」，在最後一刻改成較具有運動精神的「為了我們的權利，為了我們的生活，我們驕傲」。

他們在遊行終點朗讀活動宣言時提到，由於仇恨言論盛行，LGBTI+社群的生命和權利面臨風險，「我們將在23日動員起來，一同捍衛我們的權利，不再倒退，不再害怕，不再讓他人侮辱與羞辱我們」，熱烈呼籲遊行民眾在大選當天出門投票，以選票捍衛自身權利。

雖然馬德里年度驕傲遊行的歡樂派對氣息未受到政治氣氛影響而減少，但從遊行花車到民眾手裡高舉的標語，都可見到「既非人民黨也非民聲黨，我的身體由我作主」、「為驕傲而投票」等政治發聲，感受到遊行群眾對於極右翼勢力興起的憂心和反應。（編輯：郭中翰）