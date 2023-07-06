德國向來被稱為歐洲經濟火車頭，但數據顯示，德國正在拖累歐洲的經濟，綜合外媒報導，德國公布5月出口失色，貿易盈餘也下滑，顯示貿易已未能如往日般帶動德國經濟成長。

德國聯邦統計局日前公布，5月經調整貿易收支盈餘144億歐元，比前月的165億歐元下滑；5月出口則月減0.1%至1305億歐元，比市場預估的成長0.5%差，也反應全球對德國製品的需求仍然疲弱。

數據資料顯示，德國5月對歐盟、美國和俄羅斯的出口分別月減1.5%、3.6%以及7.4%。

ING總經主管Carsten Brzeski說，貿易未能如過往帶動德國經濟成長。Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank首席經濟學家Alexander Krueger也示警，因美國購買力度減少影響重大，德國第二季出口恐再度下滑。

此外，德國公布6月製造業採購經理人PMI終值40.6，比5月的43.2下滑，已連續5個月萎縮；德國6月Ifo商業景氣指數也從5月的91.5下滑至88.5，表現差於市場預期。

德國聯邦統計局5月底時公布，首季國內生產毛額(GDP)下修至-0.3%，是繼去年第四季的-0.5%後連二季陷入萎縮。德國已成為二十大工業國中，除俄羅斯以外唯一首季GDP成長差於去年同期的國家，也拖累歐元區經濟陷入衰退。