歌壇天后李玟5日傳出離世消息，隨後她的二姊於臉書發文證實死訊，享年48歲。出道至今30年的她擁有無數歌曲經典代表作，其中她曾為台灣八點檔《第一世家》演唱主題曲〈往日情〉爆紅全台，同張專輯《愛我久一點》更被PTT封為洗腦神曲。

李玟1994年於台灣發行首張個人專輯正式出道，兩年後發表第五張專輯，其中由姚謙作詞、鮑比達作曲的歌曲《往日情》，被作為華視八點檔《第一世家》主題曲，淒美的曲風搭配李玟渾厚的嗓音，讓全台觀眾深刻，更讓許多人因此成為她的歌迷。

李玟歌曲〈往日情〉做為八點檔主題曲在台爆紅。（影片嵌入自youtube）

如今李玟離世消息傳出後，歌迷紛紛到歌曲影片下方留言哀悼：「以後只能來此回味李玟獨特的唱腔了」、「永遠懷念COCO李玟，一路好走不再傷痛！」、「太心碎了，謝謝李玟給我們帶來如此美好的回憶，聽著聽著眼淚就掉下來了」、「她的歌聲陪伴了我最難過的時期，永遠懷念祢」。

此外，同張專輯另一首主打歌《愛我久一點》，則作為日劇《金田一少年之事件簿》在台播出時的片尾主題曲，雖曲風看似與推理驚悚題材不搭，但令人印象深刻，還因此被網友封為當代洗腦神曲，PTT網友更形容「聽到歌會怕」、「預告的時候會想起李玟的歌」、「每次聽到這首歌都會想到金田一」。

李玟 CoCo Lee - 愛我久一點

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