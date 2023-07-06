日盛越南機會基金研究團隊指出，基於越南政府政策支持及降息快於預期，今年以來胡志明指數累積漲幅達12.4%；雖然全球需求疲弱影響出口表現，但熱絡的外資直接投資(FDI)，加上史上規模最大公共投資，皆發揮提振越南經濟的關鍵作用。美中貿易戰爆發以來，越南成為「去中國化」的最大受惠者；統計2018~2022年，新興亞洲國家中，中國出口至美國佔比由69%下降至56%，減少了13%；其中越南吸收了近一半的份額，也就是其出口至美國的佔比由6%上升至13%。越南外資直接投資地位穩固，將是未來數年經濟成長最大亮點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨央行3月以來啟動降息，重貼現率已由4.5%降至3.0%、再融資利率則由6.0%降至4.5%，目標將調降至2021年水準，同時央行也推進各大銀行下調存款利率，此舉將可能使原先存放於定存的散戶將資金重新回歸股市。越南不動產的擔憂大致上已完全被市場消化，觀察下半年景氣復甦的狀況、政策支持的力道以及存款利率下降後資金回流風險性資產的動能。

日盛越南機會基金研究團隊表示，從P/B來看，越南股市的估值具有吸引力。目前該指數的P/B僅為過去5年平均值的0.7倍。而根據Lipper資料統計，若於過去10年定時定額投資越南股市、成果亮眼，其中持有3年期平均報酬38.9%且正報酬機率更高達98%。在市場信心面持續回升下，建議可透過定期定額方式布局越南股票型基金，掌握投資契機。