2024總統選戰進入白熱化，各款民調滿天飛，但今天有一份縣市長半年來最新施政滿意度調查出爐，已代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，因仍具市長身份，也被列入評比。結果侯市長在新北的施政滿意度出現驚人變化，表示非常滿意及滿意的民眾為30.95%；另有63.71%的新北市民盼侯友宜辭去市長，全力打總統選戰，15.76%巿民則認為侯友宜維持現況即可。

據《菱傳媒》今早最新報導，該媒體請託台大政治系教授張佑宗協助問卷設計與調查顧問，由皮爾森數據執行的「新北巿長施政滿意度」網路民調，將陸續公布六都縣市長施政半年來的滿意度。一早已先公布台北市長蔣萬安整體滿意度為42.6%。另又最新公布侯友宜上任半年來的施政滿意度，有30.95%的新北民眾表達非常滿意及滿意，與該媒體去年3月2日的民調結果68.28%相比，下降了37.33個百分點。

該報導指出，從年齡層來看，20至29歲的巿民滿意度現為23.53%，與去年的75.5%差了51.97個百分點、30至39歲的巿民滿意度，同樣也少了42.65個百分點、40至49歲少39.69個百分點；50到59歲少30.82個百分點、60歲以上則下降30.23個百分點。

《菱傳媒》的民調，也針對「侯友宜是否該請辭新北市長，專心代表國民黨角逐2024總統選戰」進行調查，高達63.71%的新北巿民表態侯友宜想要全心全力選總統，應該請辭新北巿長；覺得侯友宜要正式請假，認真投身總統選戰的市民則占12.13%、另還有15.76%巿民認為侯友宜維持現況即可、最後8.40%為沒有意見。

而在各分項巿政滿意度上，侯友宜在醫療環境的施政上最受新北市民肯定，24.64%居首、其次為觀光旅遊23.97%、第三為環保18.34%、第四則是交通16.81%、第五治安11.37%、教育9.65%排在第六、最後則為經濟就業則有8.6%。不過侯友宜雖然出身警界，但此民調指出，有71.63%的新北市民相當憂心治安問題、後續由高到低分別為交通48.81%、教育35.72%、經濟就業33.62%、醫療環境23.21%、環保13.18%、觀光旅遊7.55%。

該民調調查時間為2023年6月27日至2023年7月2日，調查對象為居住新北巿、年滿20歲以上之網路人口，抽樣方法則採用網路主動發放問卷，藉由資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例進行分層隨機抽樣，同時使用網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，以確保調查對象的唯一性。還針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對，輔以問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。該民調加權依內政部公布2023年5月民眾年齡、性別、戶籍資料，並整合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值。