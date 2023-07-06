陸軍官校前中將校長全子瑞，與已婚律師事務所廖姓女顧問婚外情，廖女的老公李姓男子提告後，全、廖遭判賠15萬元；全男主張李男寄發電子郵件，散布他外遇一事，求償20萬元，台北地方法院認為，李男是善意發表言論，判決駁回全的請求，李免賠。可上訴。

全子瑞曾任陸軍軍官學校校長，官校校友基金會執行長、陸軍大膽島、莒指部、關指部指揮官、六軍團副指揮官、花防部指揮官、陸軍司令部參謀長、陸軍教準部指揮官等職務，陸軍中將退役。

李男與廖女原為夫妻，2017年結婚、2020年成立離婚調解，李男以全男與廖女有逾越一般男女社交往來之不正常交往關係，共同侵害配偶權提告，法院判決全男與廖女應連帶給付李男15萬元確定。

後來，全男提起本件訴訟主張，李男懷疑他與廖女有婚外情，除以Facebook聯繫他前妻，挑撥他與前妻之感情，渲染他與廖女外遇，導致他的夫妻關係破裂，且李男在2019年寄發電子郵件給廖女的上司，稱他與廖女有不正常交往關係，並且逼老婆離婚等不實資訊。

全男認為李男在廖的公司散布不實資訊，足使他在社會之評價受到貶抑，侵害他之名譽權，李所述與事實不符，縱使其所述事實為真，言論僅涉及他之私德，更與公共利益無關，須賠償他20萬元。

台北地方法院認為，李的言論雖對於全男名譽、社會評價有所貶損，但尚非完全屬全男之私德，且李男所辯係基於自衛、自辯或保護合法之利益而以善意發表言論，判決李男免賠。可上訴。