國道3號南下新竹香山路段，上午發生一起連續追撞意外事故。國道高速公路局表示，國道3號南下108km香山路段，今（6）日8時30分許，1輛自小客車和1輛小貨車發生追撞，肇事車輛占用外線車道。警方初步了解，目前無人受傷，目前正釐清車禍肇事原因。

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