上班請注意！國3南下香山段2車連環撞 車流回堵3公里 09:102023/07/06 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車禍現場畫面。（圖 / 截自高公局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下新竹香山路段，上午發生一起連續追撞意外事故。國道高速公路局表示，國道3號南下108km香山路段，今（6）日8時30分許，1輛自小客車和1輛小貨車發生追撞，肇事車輛占用外線車道。警方初步了解，目前無人受傷，目前正釐清車禍肇事原因。 高雄大寮死亡車禍！機車路口碰撞小貨車 82歲騎士送醫不治 李玟罕見當眾飆罵 26秒真性情影片流出網讚翻 李玟周日午後出事！浴室外被發現嚇壞家人 港媒還原送醫經過 #車禍 #上班 #公路 #賽車 #新竹香山 也許您會感興趣 推薦閱讀 噪音車注意 永康警公布「這路段」全天候施行寧靜專案 09:282023/07/06 社會 桃園騎士超車遭2貨車撞 「安全帽扁掉」當場身亡 18:482023/07/05 社會 歐洲經濟火車頭失速！德國支柱產業大挫敗 反淪拖油瓶 09:252023/07/06 財經 溫布頓》英環團2度大鬧賽場 狂灑橘色紙屑遭警方拘留 09:232023/07/06 體育 救護車返隊遇攔車求援 竟是老婦路倒成功救回 20:242023/07/05 社會 金門山后火燒車烈焰沖天 警消3分鐘滅火幸無人傷 09:172023/07/06 社會 西瓜 木瓜要喝誰？網友開戰！ 6／27起三重抽獎送好禮 08:002023/07/06 生活 電擊、關水牢！陸男爆緬北詐團手法 恐怖歷程完整曝光 09:062023/07/06 兩岸 足科醫師「NG鞋黑名單」榜首是這雙 糖尿病友尤其別穿 00:202023/07/06 國際 民進黨還販賣核電恐懼 台電圖文作家多年前已說明清楚 00:342023/07/06 政治 懷疑妻外遇竟用同事帳號追妻子行蹤2年 新北市員警慘了 08:372023/07/06 社會 他轟瓦斯公司老總甩鍋林智堅 怒嗆：首長當時在日本打小白球 08:522023/07/06 政治 西班牙大選在即 馬德里驕傲大遊行政治味濃厚 09:392023/07/06 國際 《金融》金檢3缺失 宏泰人壽挨罰220萬元 07:482023/07/06 財經 中國限制晶片材料鎵鍺出口 美「堅決反對」曝解決之道 06:032023/07/06 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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