2024大選選情備受各界關注，近期多份民調中，民眾黨總統參選人柯文哲的年輕人支持度皆為領先，而長期不看好柯選情的前立委沈富雄今（6）日在接受廣播專訪時遇到聽眾Call in踢館、要他別把支持柯的年輕人當成搞不清楚狀況的人，讓他在電話掛斷後氣得大罵，「You shut up」。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，討論2024大選選情，在開放聽眾Call in的環節時，一名林先生指出，沈過往的政治判斷有問題，鴻海創辦人郭台銘先前訪美時，沈曾斬釘截鐵地說郭不會參加國民黨總統初選，結果郭最後還是參加了。

林先生接著說，他想告訴沈富雄，前總統陳水扁、馬英九以及總統蔡英文，過去都是年輕人支持出來的，所以不要認為年輕人對柯文哲唯命是從、搞不清楚狀況，「年輕人是有清楚的判斷跟支持的」。

而在林先生掛斷電話後，沈富雄氣得破口大罵，自己一開始就說了，觀眾要是敢Call in進來，就要問問題，別只會吹牛，「You shut up」，黃暐瀚則幫忙緩頰，表示林先生的意思，應是指年輕人支持誰、誰就會選上，沈則再嗆，「他也是胡扯嘛」。