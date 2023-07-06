聯合國人權理事會高級專員圖克（Volker Turk）今天在一份報告警告，由於委內瑞拉不斷出現取消反對派候選人資格的情況，因而敦促當地政府確保正當程序和透明度。

聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council，UNHRC）報告也指出，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權任意逮捕、侵犯抗議權、言論自由，以及針對農民和原住民的暴力行為，顯示委內瑞拉人權狀況不穩定的事實不容置疑。

圖克建議委內瑞拉採取措施預防、減輕和懲罰所有被視為持不同政見者聲音的攻擊、恐嚇和刑事定罪，確保大眾有意義、包容和重要的參與，充分享有公民空間。

去年1月，圖克率領一個代表團訪問委內瑞拉，在接下來的2個月內，聯合國收到14件關於限制政治參與權的投訴，以及今年10月22日將舉行初選活動，針對反對派政黨成員進行騷擾和恐嚇。

最近一次取消資格事件發生在上週，當局宣布禁止前眾議員馬查多（María Corina Machado）在未來15年內擔任公職，理由卻是她涉嫌未明違規行為。

馬查多是委內瑞拉反對派右翼總統參選人，被認為是明年選舉挑戰馬杜洛最有力對手之一。其他反對派候選人如卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）和蘇佩爾拉諾（Freddy Superlano）也被馬杜洛政府取消擔任公職資格。

圖克在報告敦促委內瑞拉政府確保正當程序，並呼籲，政府取消反對派候選人資格的行政程序須保持透明度。

報告列舉的侵犯人權行為，包括在沒有正式命令或通知的情況下關閉16個廣播電台和封鎖44個網站，至少135起案件中超過法定期限的人仍處於審前拘留狀態，其中44起案件的犯嫌被監禁至少2年。

報告還提出關於酷刑、失蹤、恐嚇和未經許可竊聽的指控，以及馬杜洛政權對當地民眾犯下廣泛的違法行為。

南方共同市場（Mercosur）國家元首峰會昨天在阿根廷伊瓜蘇港（Puerto Iguazú）舉行，烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）沒有簽署其他成員國發表的聯合聲明，理由正是不滿委內瑞拉政權。

拉卡耶表示，南方共同市場國家應該發出明確訊息，表示不贊成委內瑞拉政權的行為，委內瑞拉人民可以走向一個完全的民主，而今天顯然缺乏這種民主。（編輯：陳惠珍）