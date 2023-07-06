冰島氣象局今天表示，首都雷克雅維克（Reykjavik）周圍地區在24小時內紀錄到約2200次地震，意味火山可能很快會爆發。

法新社報導，冰島氣象局（IMO）說，這波地震始於7月4日下午4時左右（台灣時間5日0時），地點在冰島西南端的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）的法格拉達爾山（Mount Fagradalsfjall）下方，這座山坐落在一個火山系統上，過去兩年兩度噴發。

冰島氣象局表示，「已偵測到約2200次地震，最大的一波是在冰島西南部」，後續可能仍有地震活動。

其中有7次地震規模超過4，仍屬輕震。

這波地震活動促使冰島氣象局將航空警示從「綠色」調升為「橙色」，提醒航空業者留意火山噴發風險。

2010年4月，冰島南部的艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）劇烈噴發，導致約10萬個航班取消，上千萬名旅客受困，大量火山灰遮蔽天空長達數週，是當時在承平時期最嚴重的航空交通中斷事件。

雖然目前尚未觀察到法格拉達爾山出現「噴發震動」，但在「數小時到數天內」發生的可能性已提高。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）