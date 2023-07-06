警消到場後歷時約3分鐘即有效壓制火勢，幸無人員傷亡，但車輛已被燒得殘破不堪。（圖／金門縣消防局提供）

（金門縣消防局提供）

金門地區昨（5）日晚間驚傳一起火燒車意外！位於金沙鎮山后村一棟民宅前停放的休旅車引擎室因不明原因突然起火燃燒，且火勢猛烈、烈焰沖天。警消獲報後立即出動各式消防、救援車輛6輛及職消人員10名前往搶救，約3分鐘即有效壓制火勢，幸無人員傷亡，至於詳細起火原因仍由消防局火調科調查中。

金門縣消防局指出，昨日晚間約19時25分許接獲通報，位於金沙鎮山后村發生一起火災事件，一輛休旅車因不明原因起火燃燒，勤指中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防車、救護車6輛及職消人員10名前往搶救。

根據救災人員表示，警消於趕赴途中遠遠已見火煙沖天，抵達火災現場後，指揮官小隊長周君泉先行進行情資收整，經確認車內並無人員受困，惟該車引擎室已起火燃燒，現場火勢極為猛烈，立即指派人員由水箱消防車佈署水線進行滅火，並完成消防水源中繼作為，整起救援於消防人員積極搶救下，歷時約3分鐘即有效壓制火勢，後續由消防水線持續搶救，最終順利完成這次救援任務。

消防局第二大隊副大隊長董紀瑋呼籲，民眾之車輛應定期進行保養檢測，使用前應檢查煞車及「五油」、「三水」，行車過程如有異狀，應立即停車檢查，以確保行車安全。另如遇有各式災害事故，應儘速撥打119，冷靜告知人事時地物的資訊，以利續消防人車精準派遣。