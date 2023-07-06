高雄市農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署等人員到現場勘災受損情形。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

6月連日降雨，讓高雄地區即將採收的西瓜及香瓜陸續出植株枯黃及果實水傷，經公所通報災情，市府農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認西瓜及香瓜因豪雨致災，爭取西瓜及香瓜農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農委會公告本市自7月6日至7月17日止（假日不休息）受理農民申報。

高市農業局表示，高雄地區於6月中旬因梅雨鋒面連日降雨釀災，讓即將採收的西瓜及香瓜果實出現水傷及植株枯黃，經公所通報災情，市府農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所確認災情嚴重，向中央爭取救助，農委會於今日公告本市「西瓜」及「香瓜」啟動農產業天然災害現金救助西瓜救助額度為每公頃6萬2千元、香瓜救助額度為每公頃8萬元以及低利貸款，並自7月6日至7月17日止（假日不休息）於土地所在區公所受理農民申報。

農業局局長張清榮提醒農友，請高市種植西瓜及香瓜且受災損失達2成以上之農友，務必於7月17日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。對於其他作物，市府農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。