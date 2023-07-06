英國選手包特幫忙清理球場。（美聯社）

抗議者遭警方圍捕。（美聯社）

Government funded far left white supremacist and eco terrorist group #JustStopOil have invaded #Wimbledon



They disrupted play between Gregor Dimitrov and Sho Shimabukuro. pic.twitter.com/bkaRsqpIOg — TVisCOOL! 📺 www.tviscool.com (@TVisCOOLUK) July 5, 2023

溫網第2個比賽日因為下雨緣故，室外球場比賽延期導致賽程大打結，正當賽會忙得焦頭爛額之際，根據《ESPN》報導，來自英國當地的環保團體「停止石油」（Just Stop Oil）成員為了表達訴求，2度闖進場內鬧場抗議，所幸2場比賽都順利完賽。

今年溫網加強安檢，搜查工作比往年更加徹底，就連粉筆也都被列入違禁品名單，這些嚴格措施造成許多觀眾延誤進場，此外便衣警察也被安排在觀眾席上，落實安全維護，沒想到還是遭抗議者趁虛而入，兩起事件都發生在18號球場。

以單手反拍聞名、前男單世界第3的保加利亞名將狄米卓夫（Grigor Dimitrov），期望在大滿貫賽場上有所作為，首輪碰上日本好手島袋將的第二盤中，2位抗議者突然闖進場內撒下橘色紙屑，隨後由警方護送下被帶離球場，隨後遭到拘留。「停止石油」主要表達訴求為關注氣候，經常出現在英國高知名度的體育賽事，包括英超、世界司諾克錦標賽等，橘色正是該組織的代表色。

同樣在18號球場，另一場莎薇爾（Daria Saville）碰上包特（Katie Boulter）女單比賽也遭擾亂，現場則立刻將轉播鏡頭從場上移開，2位選手也相當暖心，幫助工作人員撿起紙屑。兩場比賽最終仍順利結束，狄米卓夫直落3擊敗島袋將，包特闖進女單次輪。