歌壇天后李玟2日於住處輕生，送醫搶救宣告不治，於7月5日與世長辭，享年48歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，許多藝人紛紛發文悼念，曾與她有幾面之緣的「平民天后」徐懷鈺，也在臉書悲痛發文： 「妳的決定想必妳很煎熬，但我們好心痛」。

徐懷鈺昨(5日)得知李玟噩耗後，在臉書發文寫下： 「無法相信這是真的，記得在工作的時候遇過妳，妳總是帶著甜甜的笑容給每個人…….很喜歡妳的歌與歌聲，專輯我也都有買」，接著心碎地表示： 「妳的決定想必妳很煎熬，但我們好心痛，還是不敢相信」，最後向已在天堂的李玟道出內心話： 「願在另一個世界的妳，能夠開心快樂，妳的歌聲會永遠流傳，妳的笑容會永遠在我們心裡」。

徐懷鈺過去上節目時，表示李玟是自己的偶像，從她一出道就開始買專輯支持，還當場獻唱李玟的成名曲《往日情》，對於當年兩人曾被傳出「后不見后」，李玟上陶晶瑩主持的節目《娛樂新聞》時，當下澄清並無此事，更強調同時期發片，很常在工作場合碰到彼此，不知道為何造成外界誤解，當時徐懷鈺剛好上節目宣傳專輯，直接化身小粉絲到場獻花，李玟也熱情打招呼： 「Come On Baby」，還把徐懷鈺拉過來坐在同一張椅子上，展現熱情的一面，直接打破「后不見后」的傳聞。

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