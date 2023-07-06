天后李玟（CoCo）昨(5日)在姊姊宣布下證實驟逝，享年48歲，作風洋派的李玟當年以ABC形象出道，和同公司的王力宏可說是金童玉女，還有傳聞指兩人曾經交往，但被否認。昨王力宏第一時間也發長文追悼李玟，表示當年17、18歲時兩人認識，李玟因外貌、身材和個性成為眾人矚目的焦點，「說白了，她具備成為未來巨星的一切條件」，兩人過去是好同事，「我很幸運並且永遠感激能夠認識她這位溫暖的朋友」。

王力宏昨久違發長文，表示年輕時和李玟剛來台灣，因為中文都說得不太好，進而認識成為好朋友，他記得有晚大家和 L.A. Boyz等人去打保齡球，李玟完全是眾人的焦點，「每個男生都迷戀她，但都以為她高不可攀」，燦爛的笑容、感染力強烈的笑聲、超凡的個性，具備未來之星的特質。

王力宏（左起）、游鴻明、莫文蔚、李玟、黃大煒2002年曾參加反盜版大遊行。（圖／中時資料照片）

隨著時間流逝，王力宏回憶兩人的演藝之路多次交會，曾和同位製作人合作，也曾是同家公司底下的失藝人，而李玟的路越走越廣，成為當時索尼唱片的一姐，甚至登上奧斯卡，並被成為紐約經紀公司第一位簽下的華人歌手，連瑪麗亞凱莉的經紀人也想跟她合作，「原因不言而喻，因為她是最棒的藝人」。

最後，王力宏表示，李玟擁有不可抹煞的地位，也是第一位打進國際市場的華人巨星，希望大家可以永遠記住她這位傳奇，很幸運能認識擁有這位溫暖的朋友，「她的精神、她的陽光，如同她的歌聲，她的音樂，永不褪色」。

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