美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）幾位成員曾支持於6月會議中再次升息以對抗高通膨，但最終表決決定暫停升息腳步。

法新社報導，聯邦公開市場委員會上月會議表決一致決定，在連續10次升息之後暫歇腳步，讓聯準會決策者能有更多時間評估利率調升的效果，以及近期銀行業壓力對美國經濟的影響。

在同次會議中，聯邦公開市場委員會成員也預測，年底前可能會升息2次，才能讓通膨回落。

聯準會今天公布的會議紀錄顯示，出席6月13日至14日會議的委員會成員，有部分贊成再升息一碼，好讓通膨降至委員會所設2%的長期目標。

贊成再次升息的委員指出，勞動力市場仍然非常緊張，經濟動能也比稍早預期的還強，而且幾乎沒有明顯跡象顯示通膨會在一段時間內回到2%的目標。

然而最終，聯邦公開市場委員會所有11位投票的委員都支持利率按兵不動。