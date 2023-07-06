瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛曾承諾，如果當選將在不與台灣斷交情況下，拓展與中國關係。他6月底在首輪投票爆冷拿下第2高票後，現指控瓜國政府試圖將他自2輪決選除名。

路透社報導，在執政的奮起黨（Vamos）、首輪第一高票的托瑞斯（Sandra Torres），以及其他多個政黨宣稱選舉存有舞弊之後，瓜地馬拉最高層級的法院下令檢查6月25日首輪的選票。

這一步引發國際社會的批評聲浪。美國和歐洲聯盟都表示，沒有跡象顯示首輪投票結果有問題。美洲國家組織（OAS）表示旗下觀察員將重返瓜國，監督這場選票檢查作業。

64歲的阿雷巴洛是社會學家，也是前總統胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子，他今天接受路透社專訪時表示，他擔心「腐敗的政治階級」會試圖把選舉進程延後至明年1月14日，也就是在無人當選總統情況下，允許本屆國會指派新總統的最後期限。

阿雷巴洛在他瓜地馬拉市（Guatemala City）的住家說：「這個腐敗的政治階級正面臨著一個現實，那就是（我的政黨）有機會勝選，這意味著他們將喪失這個體制的完全控制權。」

阿雷巴洛預計將於8月20日的決選與前第一夫人托瑞斯一決勝負。即將卸任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）所屬執政黨提名的康得（Manuel Conde）首輪得票率排第3。

阿雷巴洛補充說：「很明顯的，（有人）正在試著研究有沒有辦法創造出一個把康得加進（8月的決選）的條件。」

在回應路透置評要求時，奮起黨寄發了先前的一項聲明，當中表示奮起黨「明確且強烈」否認有關該黨意圖影響選舉的指控。一名發言人同時形容阿雷巴洛有關政府試圖把康得加入8月決選名單的指控為「猜想」。

阿雷巴洛所屬的新政黨「種子黨」（Semilla）於2017年成立，與瓜地馬拉反貪腐運動關係密切。若6月25日大選結果成立，種子黨也將在國會拿下23席。

阿雷巴洛競選時承諾，若當選將把政府於2019年關閉「國際反逍遙法外委員會」（CICIG）時逃往海外的法官、檢察官和記者帶回國內。

阿雷巴洛還說，若當選總統，他將在不與台灣斷交情況下，拓展與中國的雙邊關係。瓜地馬拉是台灣13個邦交國之一。

「我們的目標並非選邊站。」他說：「我們不會是第一個這麼做的國家，很多國家都有這樣的框架，（包括）美國。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）