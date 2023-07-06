一名陳姓男子去年參加大型活動時，與A女相談甚歡，陳男一時興起公主抱起A女，讓A女深感不適，憤而前往警局控告性騷擾。桃園地院審結，依犯性騷擾防治法第25條性騷擾罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓男子2022年10間前往桃園參加一場大型活動，期間意外結識A女，陳男與A女聊天之際，突然以公主抱的方式抱起A女，讓A女事後氣得前往中壢分局報警處理。

桃園地院審理時，陳男辯稱，自己患有憂鬱症，病症導致他出現行為時無法思考後果，犯案當下並沒有想太多，事後也記不起經過等語；但法官發現陳男曾在偵訊時稱，有吃藥控制憂鬱症，病症未影響工作，也在公司任職12年以上，故不採信陳男辯詞。

法官表示，陳男與A女本部相識，卻做出性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，實屬不該，酌情陳男曾向A女致歉，但因A女無意和解而和解無望等情狀，依犯性騷擾防治法第25條性騷擾罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。