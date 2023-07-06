歌手李玟因抑鬱症輕生離世，震驚各界，心理師周志建表示，近期情緒低落、心理狀態不佳的人，最好避免追李玟的新聞，以免受情緒汙染及負向能量共振影響，導致情緒再受波動，建議多運動、多吃健康食物、少喝含有咖啡因或酒精飲料、保持充足睡眠等，有助於改善憂鬱情緒，他強調「不要期待自己馬上變好，請接受自己目前就是這樣，放過自己。」

周志建昨（5）日於個人臉書粉專指出，罹患抑鬱症或最近心情低潮的人，最好不要看李玟輕生新聞，以免情緒受影響，因情緒會汙染、負向能量會共振。若是李玟的粉絲，可透過簡單儀式，如點小蠟燭或線香為她禱告，透過這種方式道別，感謝她的歌聲陪伴青春歲月，哀悼完畢就立刻關閉臉書和手機，好好睡覺，別繼續沉浸在悲傷的大海裡。

周志建表示，被憂鬱籠罩若還有能量，可以去運動，讓體內釋放腦內啡，有助改善憂鬱情緒；或吃健康有營養的食物，也可提高能量緩和情緒，但最好不要吃太多甜食或含糖食物，雖然吃甜食當下心情會好點，但愈吃會愈累愈憂鬱。

周建志說，最好也要減少攝取含有咖啡因和酒精飲料，避免情緒波動惡化，也不要熬夜或日夜顛倒，這都是元氣大傷的原因，盡量保持充足睡眠。他也建議多和有經歷抑鬱症的人交流，若真的感到不堪重負，或覺得自己無法應對，就要向身心科諮商，尋求專業醫療人員協助。

周建志表示，每天騰出10至15分鐘做自己有興趣的事，也有助於讓自己心情放鬆、減壓，尤其是在大自然中散步，對療癒情緒很有幫助。若感受到自己「當機」完全沒有能量，就讓自己好好睡覺、耍廢，「不要要求完美，不要期待自己馬上變好、恢復正常，請接受自己目前就是這樣，放過自己。」

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