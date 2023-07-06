改裝車輛噪音惱人也擾民，永康分局根據民眾陳情案件及110報案，盤點5處噪音熱點，配合環保局執行「寧靜專案」，率先於「中山南路」裝設聲音照相科技執法設備，全天候執法，啟用上路2周來，已取締6件。

永康分局交通組組長葉敏旭指出，交通組分析改裝噪音車輛出沒地點，配合環保局執行寧靜專案，在台20線中山南路全天候執法，透過科學儀器舉證可持續監測，且可前往人力較難執行處進行取締，更能補強深夜警力。

永康分局分局長甘炎民表示，永康區5大噪音熱點分別為中山南路、永大路、中正北路、復國一路及大灣路，此次配合環保局於中山南路架設聲音照相科技執法。

葉敏旭提到，現階段先在中山南路執行，同時也會加強與環保局橫向聯繫，滾動式檢討噪音熱點，適時移往熱點精準執法，以遏止改裝車輛妨礙安寧歪風。據了解，年底可望持續於其他地點增設相關科技執法設備。

由於目前正值暑假期間青春專案，為取締噪音改裝車，降低青少年交通事故，永康分局5日晚間結合台南市環保局、監理站及交通警察大隊等單位，在永康區永大路永康拖吊場周邊道路及路口，實施聯合稽查取締改裝汽機車。

葉敏旭說，此次聯合稽查專案攔查52餘輛汽機車，取締擅自改裝LED強光燈25件，車輛違規改裝燈色5件，未帶安全帽2件，無照駕駛1件，越級駕駛1件，沒入拼裝微型電動二輪車1件，合計取締35件。