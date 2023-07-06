咖啡幾乎是每個人提神的飲料，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，眾多研究指出，早上喝咖啡可提神醒腦，且咖啡因還具有預防失智等效益，但喝咖啡也可能影響睡眠、導致血壓飆升等問題。考量咖啡因的半衰期為3~4小時，黃軒建議，民眾應在早上喝咖啡，且最後一杯咖啡為下午2～3時前，以免咖啡因尚未代謝完成、累積體內，讓人過於亢奮。

黃軒在其臉書粉專上表示，眾多研究報告指出，早上喝咖啡可提神醒腦的，因咖啡含有咖啡因，可刺激人的交感神經，增加專注力和抗疲，另有研究顯示，咖啡還可提高基礎代謝率、增加自噬作用、預防失智，對健康助益非常大。然而，咖啡也有一些可能的副作用，例如影響睡眠、刺激胃酸分泌、提高血壓、造成腎上腺疲勞等，因此，民眾喝咖啡要適量，不要過量或過於頻繁。一般建議每日咖啡因攝取量不要超過300毫克。

他並表示，早上喝咖啡效益佳，是因咖啡因是作用於中樞神經系統的興奮劑，可以提高警覺性，咖啡因的效益在飲用後30~60分鐘內達到峰值，之後逐漸下降。健康成人的咖啡因半衰期約為3～4小時，不過每個人代謝速度仍有差異，小孩、孕婦、肝功能異常、抽菸者的咖啡因代謝率較慢。此外，抽菸者喝完咖啡後，咖啡因所需的代謝時間會更長，甚至長達一天。

他並提醒，若發現自己出現以下6種症狀，可能是咖啡喝太多了的警訊，例如心跳過快或不規則、焦慮或緊張、失眠或睡眠品質差、胃痛或胃食道逆流、頭痛或頭暈、尿頻或排便困難，此時應減少或停止喝咖啡，並在必要時尋求醫生的幫助。

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