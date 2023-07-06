美國共和黨籍總統參選人、前總統川普競選陣營的一名幹事說，川普的主要籌款委員會在今年4月至6月共募集超過3500萬美元（約新台幣10.9億元），幾乎是1月到3月的兩倍。

路透社報導，募款速度加快，可能意味著川普目前面臨的多項官司，正有利於他籌措2024年總統大選競選資金。

川普因涉嫌於2016年競選總統期間支付封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），要求對方不可透露2人情史，4月被紐約市檢察官起訴；接著又於6月被聯邦大陪審團起訴，罪名包括2021年離開白宮後不當處理政府機密文件。

川普對所有指控提出異議，自稱是政治迫害的受害者，且經常在募款電郵中提及這項主張。

根據路透/易普索（Reuters/Ipsos）在川普被聯邦起訴隔天所做的民調，絕大多數共和黨人認為那些指控是出於政治動機。

美國明年11月將舉行總統大選，川普聲勢扶搖直上，在共和黨總統候選人提名戰中，聲勢遙遙領先其他人。他的主要競爭對手、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）5月才宣布參選，尚未透露他籌集到多少資金。

前述不願透露身分的川普競選陣營幹事並未針對第2季的募款提供更多細節；這筆款項是透過川普的「拯救美國聯合募款委員會」（Save America Joint Fundraising Committee）募得。

但這個委員會據報在第2季募得逾3500萬美元，遠遠超過前一季的1880萬美元。

這個委員會在最近的募款活動中披露，籌措到的資金有90%將流向川普的競選團隊，另外10%則將流向一個協助支付川普法律費用的獨立團體。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）