李玟昨（5）日傳出驟逝消息，親姊隨後也發文證實死訊，消息曝光後讓外界相當震驚與不捨，而狗仔葛斯齊也在臉書哀弔，更透露當年跟拍李玟時的情況，坦言當時李玟的表情看起來有些憂鬱，如今得知李玟離世的消息讓他難以接受。
葛斯齊發文哀悼李玟，也提到當年跟拍李玟時，狗仔們如何東躲西藏就是拍不到她，「沒想到她得知我們跟了一整天，竟大方站在陽台，體恤我們辛苦，當時拍到她，說不上來怎麼回事，表情真的很憂鬱望著遠方」葛斯齊也感謝李玟陪伴他們的童年，「她的歌聲、笑容添加了我們生活好多色彩！一路好走」。
李玟的姊姊昨在臉書證實，李玟2日在家輕生，她透露，李玟在多年患上了憂鬱症，經長時間與病魔抗爭，近日病情突急轉直下，今年本是她出道30週年，卻與世長辭，姊姊感性地表示：「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬」。
根據港媒報導，當時李玟原在家中洗澡，結果突然受傷流血衝出浴室，傭人全程目睹過程，嚇得趕緊叫救護車，後來經搶救一度恢復心跳與呼吸，但治療3天仍不幸離世。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。