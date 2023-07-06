李玟昨（5）日傳出驟逝消息，親姊隨後也發文證實死訊，消息曝光後讓外界相當震驚與不捨，而狗仔葛斯齊也在臉書哀弔，更透露當年跟拍李玟時的情況，坦言當時李玟的表情看起來有些憂鬱，如今得知李玟離世的消息讓他難以接受。

葛斯齊發文哀悼李玟，也提到當年跟拍李玟時，狗仔們如何東躲西藏就是拍不到她，「沒想到她得知我們跟了一整天，竟大方站在陽台，體恤我們辛苦，當時拍到她，說不上來怎麼回事，表情真的很憂鬱望著遠方」葛斯齊也感謝李玟陪伴他們的童年，「她的歌聲、笑容添加了我們生活好多色彩！一路好走」。

李玟的姊姊昨在臉書證實，李玟2日在家輕生，她透露，李玟在多年患上了憂鬱症，經長時間與病魔抗爭，近日病情突急轉直下，今年本是她出道30週年，卻與世長辭，姊姊感性地表示：「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬」。

根據港媒報導，當時李玟原在家中洗澡，結果突然受傷流血衝出浴室，傭人全程目睹過程，嚇得趕緊叫救護車，後來經搶救一度恢復心跳與呼吸，但治療3天仍不幸離世。

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