●Meta Platforms周三股價上漲2.9%，收在294.37美元美元。稍早前該公司發布新的微網誌（microblogging）應用程式Threads，將直接迎戰馬斯克的社群媒體推特（Twitter）。根據蘋果App Store和谷歌Google Play應用程式商店的資訊，Threads這個Instagram平台上以500字為限的文字對話型app目前已開放全球上百個國家下載，用戶可以使用Instagram帳號登入，也能追蹤他們在Instagram上關注的帳號。Threads副總裁Connor Hayes雖然沒有直接提到推特，但他表示，許多網紅早就希望IG推出文字版app作為替代選項，不必重新創建帳號、從零開始累積粉絲。

●聯合包裹（UPS）收跌2.07%，代表該公司約34萬名美國工人的工會組織Teamsters表示，資方談判代表已經「離開談判桌」。該物流業巨頭則否認這場勞資談判已經破局。工會組織Teamsters表示，聯合包裹提出了令人無法接受、未能滿足工會成員需求的合約條件，資方代表在遭到拒絕後隨即離開談判桌。Teamsters與UPS的總合約將於7月31日到期。該工會表示，現行合約到期後，工人不會繼續工作，且工會已經獲得授權，一旦談判破裂，可舉行罷工。

●Wolfspeed飆漲11%，該碳化矽（SiC）材料領導廠商與日本瑞薩電子簽定為期10年、價值高達20億美元的SiC晶圓供應合約。

●特斯拉漲0.95%，收在282.48美元，連漲第六個交易日。特斯拉第二季全球交車量較去年同期暴增83%並創下歷史新高、第二季在中國的交車量亦創歷史新高，凸顯出執行長馬斯克降價搶市的策略大獲成功。馬斯克曾表示，目前對特斯拉而言，衝刺銷量才是首要之務，特斯拉可能犧牲其領先同業的利潤，以在經濟衰退期間推動銷量增長，並應對在中國面臨日益激烈的競爭。特斯拉在周二宣布自7 月初起調降Model 3/Y電動車在日本的售價。據日本官網顯示，Model 3所有型號調降價格約3%，Model Y所有車型降價約4%。