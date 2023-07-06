周三泛歐Stoxx 600指數收盤下跌3.36點或0.73%，為457.94點。歐元區藍籌股指數Stoxx 50下跌0.9%，為五月底以來最糟單日表現。

中國公布六月服務業PMI為近五個月最慢增速，發出了復甦疲弱的訊號。

歐元區六月綜合PMI跌到萎縮區間。服務業PMI成長也大幅放慢。

AJ Bell投資主管Russ Mould說：「在今年初之時，外界對中國經濟重啟的預期可以說是太高了」，「現在看來，這次復甦將更多地是一種緩慢復甦，而不是大筆資金突然湧進」。

全球成長的擔憂，衝擊金屬價格，礦業股跌1.1%。

與中國關聯較多的奢侈品公司LVMH集團跌1.1%，報847.5歐元。

以中國為業務重點的保誠集團(Prudential)跌3.9%，報1063英鎊。

花旗集團下調了歐元區2023年經濟成長預測，理由是在歐洲央行(ECB)建議將進一步加息之際，歐元區面臨高利率環境的壓力。

周三歐股收盤後，聯準會公布會議紀要，聯準會維持利率不變，但表示未來可能再次加息。

義大利經濟部長Giancarlo Giorgetti敦促制定產業規則，避免出現類似人壽保險公司Eurovita的危機。歐洲的保險股跌1.9%。

擔心中國對鎵的出口禁令，可能對供應鏈產生衝擊，科技股跌1.4%，瑞典感測器製造商ASM Osram大跌13.5%。

富豪汽車(Volvo)在公布六月銷量年增33%之後，股價上漲0.4%。