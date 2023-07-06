屏東出現首例登革熱個案，縣長周春米要求立即跨局處動員，積極防堵疫情於社區擴散，並在6日上午展開社區消毒。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣6年未出現登革熱病例，但今年破功，縣府稍早指出，屏東市62歲女性5日NS1快篩陽性，確定為今年首例本土登革熱個案，經調查，她有雲林古坑活動史，上月30日開始陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐、食慾不振等登革熱症狀，為此，縣長周春米要求立即跨局處動員，積極防堵疫情於社區擴散，並在6日上午展開社區消毒。

縣府表示，經疫調發現，個案居住地為屏東市中正里，於6月20至22日返回雲林縣古坑鄉荷苞村娘家照顧生病母親，22日晚間返回屏東居住地，6月30日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7月4日晚上至醫院急診就醫經檢驗NS1快篩陽性通報，因雲林縣古坑鄉已有15例本土登革熱病例，個案也主訴娘家附近有人罹患登革熱，研判感染源可能來自雲林縣。

至於上1案麟洛鄉高度疑似個案，經三採後，6日排除確診。

周春米接獲通報後，立即指示衛生、環保、警察、民政等單位，並請市公所配合，針對個案住家半徑50公尺強制孳清及戶內外化學防治作業，以及擴大周邊環境150公尺範圍進行孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作，並加強社區動員環境孳生源清除作業，杜絕社區感染風險。

縣府呼籲民眾，目前國內登革熱疫情持續升溫，且又值暑假期間，建議民眾安排返鄉探親、出國旅遊等活動，避免前往登革熱流行地區，並做好防護措施，返家後如有發燒等疑似症狀應盡速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷。

縣府也提醒，近日常有午後陣雨，加上氣溫偏高，有利病媒蚊生長，民眾於戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可的防蚊藥劑，同時也要加強住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不讓病媒蚊有生長的機會。