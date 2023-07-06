陸媒引述大陸國鐵集團消息，今年1至6月，中歐班列累計開行8641列，發送貨物93.6萬標箱，同比分別增長16％、30％。其中去程4620列、49.9萬標箱，同比分別增長16％、29％；回程4021列、43.7萬標箱，同比分別增長16％、31％。截至目前，中歐班列歷年累計開行超過7.3萬列、690萬標箱，通達歐洲25個國家216個城市。

澎湃新聞報導，國鐵集團貨運部負責人介紹，今年以來，隨著大陸外貿延續穩中向好態勢，中歐班列跨境運輸需求旺盛，開行數量強勁增長。國鐵集團充分發揮中歐班列戰略通道作用，與沿線國家鐵路部門加強合作，提升運輸能力和服務品質，積極推動中歐班列高品質發展，為暢通國內國際雙循環、促進沿線國家經濟社會發展、服務高品質共建「一帶一路」注入了強勁動能。

報導指，一是運輸能效持續增長。扎實推進中歐班列擴編增噸，中歐班列國內段最大編組輛數和牽引品質分別提高到55輛、3000噸，較班列運行初期分別提升34％、20％，列車滿編率保持在99％以上；加強中歐班列回程貨源組織，促進雙向均衡運輸，回程班列與去程班列比例穩定在87％以上。今年1至6月，西、中、東通道分別開行中歐班列4324列、1563列、2754列，同比分別增長19％、24％、7％，均創歷史同期新高。

二是服務品質穩步提升。擴大全程時刻表中歐班列開行規模，西安至德國杜伊斯堡雙向線路由每周1列加密為2列，運行時效穩定在12天。新增成都至波蘭羅茲雙向線路、德國杜伊斯堡至西安回程線路全程時刻表中歐班列，執行時間均壓縮5天以上；適應客戶多樣化運輸需求，發展中歐班列冷鏈運輸，開展定制化服務，貨物品類不斷增多；加強鐵路95306系統研發升級，實現中歐班列開行數據自動採集、開行計畫管理、貨車追蹤、安全裝載自動檢測等功能。

三是基礎設施不斷強化。加快蘭新線精河至阿拉山口增建二線建設，實施阿拉山口站新建集裝箱換裝庫、綜合查驗場、集裝箱作業場擴能改造，同江鐵路口岸開辦集裝箱業務等工程，協調周邊國家鐵路部門同步改造口岸基礎設施；積極推動中歐班列與中「老」（指寮國）鐵路、西部陸海新通道聯通，探索中歐班列跨越黑海、裡海南通道線路開發，努力打造「多向延伸、海陸互聯」的運輸服務網路。

報導稱，下一步，國鐵集團將堅持共商共建共用原則，加強國際鐵路合作，共同鞏固穩定提升中歐班列良好發展態勢，為推動共建「一帶一路」高品質發展作出更大貢獻。