歌壇天后李玟（Coco）輕生過世，震驚外界，精神科醫師張維紘指出，憂鬱症好發於20歲至40歲族群，有9大症狀，包括持續憂鬱、興趣減少、體重下降等，若超過5項符合且持續2周以上，要趕快就醫。

李玟二姊李思林指出，李玟數年前罹患憂鬱症，與病魔長期抗爭，可惜近日病情急轉直下。此外李玟還飽受腿疾之苦，更傳出與富商老公婚變。精神科醫師張維紘在節目《健康2.0》指出，是否罹患憂鬱症有9大症狀，只要符合其中5項且持續2周以上，建議就醫治療，9大症狀為：

1、持續憂鬱心情，大部分時間都快樂不起來。

2、興趣減少。

3、體重或食慾下降。

4、失眠或嗜睡。

5、注意力不集中，思考動作變得緩慢。

6、整天沒活力病懨懨。

7、覺得活著沒意思，沒價值感。

8、無法專注或決斷。

9、反覆負面想法，包含傷害自己的舉動。

台大醫網過去的文章指出，憂鬱症是一種情緒障礙，好發於20至40歲青壯年族群，如果沒有早期診斷並治療，會影響患者學業、工作等多方面功能。而規律生活作息與睡眠、培養運動習慣、轉移注意力去參加活動或找朋友聊天，都能緩解憂鬱。

根據《醫聯網》報導，憂鬱症終生盛行率大約為15%，女生罹患機率比男生高2倍，不過憂鬱症其實像是「心靈感冒」，經醫師評估，整合生理、心理及社會因子，再搭配藥物與心理治療，多數患者能在1到3個月改善，若經常復發，像是5年發作3次以上，要持續服藥，通常能避免再復發。

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