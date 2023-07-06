郭信良服務處一早遭到檢調搜索。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）
郭信良服務處一早遭到檢調搜索。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）
台南市前議長郭信良。（本報資料照片）
台南市前議長郭信良。（本報資料照片）

前台南市議長、現任市議員郭信良今天一早7點多遭檢調兵分多路前往服務處、市議會辦公室等多處搜索，9點多時，郭信良從住家兼服務處被檢調帶回偵訊。

台南地檢署指揮高雄市調處等單位今早同步到郭信良的服務處、市議會辦公室等地，據了解，郭信良當時人就在家裡，態度相當配合，踏出家門看到有媒體則一派輕鬆說「這沒啥，麥報啦！」

檢方並未透露今天是針對何事發動搜索，不過，據了解是與「土地重劃案」有關，目前郭信良已經被帶回台南地檢署偵訊中。

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