前台南市議長、現任市議員郭信良今天一早7點多遭檢調兵分多路前往服務處、市議會辦公室等多處搜索，9點多時，郭信良從住家兼服務處被檢調帶回偵訊。
台南地檢署指揮高雄市調處等單位今早同步到郭信良的服務處、市議會辦公室等地，據了解，郭信良當時人就在家裡，態度相當配合，踏出家門看到有媒體則一派輕鬆說「這沒啥，麥報啦！」
檢方並未透露今天是針對何事發動搜索，不過，據了解是與「土地重劃案」有關，目前郭信良已經被帶回台南地檢署偵訊中。
前台南市議長、現任市議員郭信良今天一早7點多遭檢調兵分多路前往服務處、市議會辦公室等多處搜索，9點多時，郭信良從住家兼服務處被檢調帶回偵訊。
台南地檢署指揮高雄市調處等單位今早同步到郭信良的服務處、市議會辦公室等地，據了解，郭信良當時人就在家裡，態度相當配合，踏出家門看到有媒體則一派輕鬆說「這沒啥，麥報啦！」
檢方並未透露今天是針對何事發動搜索，不過，據了解是與「土地重劃案」有關，目前郭信良已經被帶回台南地檢署偵訊中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。