全球疫情解封，不少民眾瘋出國，一名網友好奇詢問，真的有女生會不喜歡出國嗎？身邊有個女生朋友只出國過2次，過去10年都沒離開台灣，說是因為討厭搭飛機才不喜歡出國，引起網友討論，有一票女網友坦言，真的沒有很喜歡出國，因為要花錢、事前規畫很麻煩，還要一直走路，想想就好累。

一名網友在PTT上詢問，如果問女生喜不喜歡出國，1萬個女生裡面，應該有9999個人會說喜歡出國，但是他有個女生朋友卻說自己不喜歡出國，原因是不喜歡搭飛機，而這位女生朋友曾在30歲初頭的時候出國玩2次，之後就長達10年都沒有出國旅遊。

原PO好奇詢問，說不喜歡出國，但還是有出國玩過2次，不知道這位朋友是真的不喜歡出國旅遊，還是只是說說而已，另外真的有女生不喜歡出國嗎？原因是什麼呢？

貼文引起網友討論，不少人看了直呼，只出過國2次，而且還是10年前的事情，那應該是真的不喜歡出國，「只有兩次，真的是不愛出國」、「只出國過兩次，而且十幾年沒出國，真的是不喜歡吧！」

另有不少女網友留言，表示真的沒有很喜歡出國，不愛搭飛機是其中一個原因，此外就是出國旅遊其實很累，要做很多事前規畫，還要一直走路，然後又要花很多錢，與其這樣休假不如待在家裡。