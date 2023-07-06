基隆市環保局6月中旬查獲一起偷倒化學藥劑的案件，針對行為人祭出重罰。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

今年6月基隆市環保局逮獲一名王姓男子，企圖趁著月黑風高，將5大桶除鏽的化學藥劑傾倒進基隆河。未料當場被路過的環保局人員當場逮獲，並通報警方取締。日前基隆市環保局開出罰單，最高可能得支付33萬元的罰鍰。

據了解，今年6月中，一名王姓男子手中有5大桶除鏽用的磷酸鐵皮膜劑待處理，他沒打算依照正規管道處理，晚間9時許，就開著自己的小貨車，載運了5大桶、每桶25公斤的化學藥劑，到基隆市瑪陵大華二路的基隆河岸邊。

當地位於台62線萬瑞快速公路高架橋下，晚間的路燈及照明都不足，王男想趁著四下無人、月黑風高，將車上的化學藥劑偷偷傾倒至基隆河中，認為如此一來就天衣無縫、神不知、鬼不覺。

殊不知，當地雖然沒有太多一般民眾會路過，但卻是基隆市環保局清潔隊出入的必經之路。王男傾倒了四桶化學藥劑，正打算倒第五桶藥劑時，正好有清潔隊的人員路過，急忙下車控制住王男，並通報警方協助取締。

基隆市環保局依王男違反《水汙染防治法》先開出一張3萬元的罰單，再依《廢棄物清理法》針對王男未登記申請便以自家貨車載運廢液，開出罰單處以新台幣6萬元到30萬元的罰鍰。同時也將持續追究王男的刑事責任。

基隆市環保局表示，基隆瑪陵山區和基隆河沿岸，常是廢棄物濫倒的熱點，環保局也將派員針對重點區域加強稽查取締。