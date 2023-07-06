三星官方正式預告，Galaxy Z Fold／Flip 5 最新摺疊手機月底亮相。（品牌提供）

三星今天一早發布重要訊息，預告將於7月26日晚上7點於首爾舉行「Unpacked發表會」，從預告的影片來看，主角就是最新一代的摺疊機Galaxy Z Fold 5與 Z Flip 5。外傳還有平板及其他穿戴裝置也會亮相。

「Galaxy Unpacked 2023：Join the flip side」邀請函上寫道：「一股新的文化潮流即將席捲而來。請隨著三星一同踏上解鎖全新Galaxy系列的旅程，我們將展現賦予未來無限可能，並形塑更美好生活的嶄新科技，激起探索摺疊世界的渴望。」跟過去不同的是，通常「Unpacked發表會」在8月舉行，今年提早一個月，且發表會也拉回三星主場-首爾。

據傳三星的新款摺疊手機Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip 5將採水滴鉸鏈，讓手機表面更平整、螢幕摺痕更不明顯。另外，手機重量變輕、摺疊後的厚度也變薄。

規格方面，預計兩款新機都搭載高通S8 Gen2晶片，8GB記憶體，有1200萬畫素廣角、1200萬畫素超廣角和1000萬畫素自拍鏡頭。