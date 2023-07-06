網路媒體公布六都市長就任半年最新民調，桃園市長張善政獲得過半市民肯定，施政滿意度達50.34％，尤以多一胎多一萬、免費營養午餐婦幼政見都獲得逾7成的高滿意度，另外在前後任市長滿意度僅差鄭文燦5％，市府感謝市民支持，都會當施政參考，也提到1200月票等政策效果待發酵，相信會獲得更多市民肯定。

根據這份民調結果，從政策面來看，張善政在半年內落實選舉時提出的婦幼政見，包括生育津貼多一胎多一萬、國中小免費營養午餐等，分別獲得72.32％與71.78％的支持度，其他如5歲幼兒免學費、代理教師全年聘期等，也都同樣獲得好評。

若細項區分，桃園市民對於張善政的教育發展滿意度最高，接下來依序為醫療環境、觀光旅遊及經濟就業等；而在未來3年的發展中，民眾最希望能夠繼續加強的前三名則是交通、治安及經濟就業。

另外，這份民調詢問受訪民眾對於前後任市長的滿意度，鄭文燦獲得47.58％滿意度，張善政則獲得41.71％，兩人僅相差5.87％。

地方人士指出，雖然張善政滿意度微幅落後，但鄭文燦完整執政8年且藍綠通吃，卸任後仍位居行政院副院長高位，曝光度與手中資源相較於擔任桃園市長時有過之而無不及。而張善政上任僅半年，滿意度雖微幅落後「現任行政院副院長」，不可避免仍會被綠營人士做文章，但也已無法忽視張善政與其團隊的執政能力。

除此之外，細究這份民調也會發現，張善政提出的政策支持度雖高，但並未完全反映在整體支持度上，顯示部分市民仍受到政黨對抗的影響，或許也與總統大選熱度逐漸升溫有關。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，各類民調都是市府團隊的重要參考，張善政上任半年以來，推出許多受到市民肯定的政策，像是代理教師全年聘期、擴大肺癌早期篩檢、1200通勤月票與近期打擊噪音的「靜桃專案」等，都是在極短的時間內提出具體的作法。市府仍有許多政策的效果尚未完全發酵，相信很快就能獲得更多市民朋友的肯定。