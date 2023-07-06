國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜在近期的民調表現不佳，他日前出席黃復興黨部活動，與前高雄市長韓國瑜同框，盼能得到韓粉及地方派系的支持。對此，曾被稱為挺韓大將、最強菜販的雲林縣菜農林佳新指出，韓國瑜個人會支持侯友宜，但韓粉跟地方派系都還有賴侯友宜拿出實際行動來團結。

據《中評社》6日報導，林佳新提到，韓國瑜已經放下對侯友宜的芥蒂，否則韓當天就不會出席了。他更強調，「韓國瑜忠於國民黨、愛護國民黨，當然會支持黨提名的人選，這是毋庸置疑的」，且韓也挺下架民進黨、政黨輪替，這是所有國民黨從政黨員的共識。

不過林佳新也強調，韓國瑜本人對侯友宜表達支持，但其背後的勢力未必如此，因為支持侯友宜不是韓國瑜一個人可以決定的，侯應該想盡辦法將過去的不愉快消解掉，向支持韓國瑜的韓粉跟地方派系表現最大誠意；林也指出，國民黨的地方派系長期以來遭到忽視，只有韓國瑜在2020選戰真正將大家團結起來，侯友宜目前還沒有對地方派系表現出積極的態度，「解鈴還須繫鈴人」，韓國瑜當然沒辦法登高一呼，帶領大家一起向前衝。

林佳新最後總結，侯友宜近日提出4大主張，已經在議題方面逐漸凝聚藍營支持者的向心力，接著應該與地方派系和解，和派系與韓粉團結，達到能量轉換。「如果能做到，大概就是國民黨整合完畢向前衝的時候。」