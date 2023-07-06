公務員工作穩定，被稱為鐵飯碗，一名38歲男子表示，當公務員已13年，年薪大約100萬出頭，但他還是買不起房，也不敢生小孩，反觀在一般公司行號任職的朋友，各個在新北蛋黃區置產，還開BMW車，他覺得自己很可悲，勸年輕人別再考公職。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，當年受金融海嘯影響，他研究所畢業就考高考，在公家單位任職13年，原以為生活穩定，但最近卻覺得自己愈活愈可悲，如今都已38歲了，年薪100萬出頭，仍買不起房，也不敢生小孩。

原PO表示，現在看到當年選擇在一般的公司行號任職的朋友，各個爬到經理、資深副理等高階主管，薪資遠遠超過他，開BMW代步、在新北等蛋黃區買房，反觀自己只能開Toyota，還在繳房租，讓他超級自卑。

原PO也提到退休金，他說因年金改革關係，無法確保退休後是否還有當初的薪資，擔憂自己會成為「下流老人」，奉勸新進的年輕公務員能逃就逃，「現在外面的大環境，真的不需要當公務員。」

但貼文不受網友認同，「你已經很幸福了好嗎？」、「那就辭職去創業啊！別無病呻吟」、「比較是永遠比不完的，硬是要攀比，我看不出來對自己有什麼幫助」、「不是當初考公職前就知道的事嗎？想要錢多就不要待公職啊」。