中國國務院總理李強昨天在北京會見了日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪問團。據報導，河野洋平對日人被拘表達憂慮；另會見商務部官員時則提到了中國反間諜法。

中共人民日報今天報導，李強5日下午在人民大會堂會見前日本眾議院議長河野洋平率領的訪中團表示，去年 兩國慶祝了邦交正常化50週年，今年又迎來中日和平友好條約締結45週年， 中日關係正處於承前啟後的重要節點。

李強說，雙方要始終恪守中日四個政治文件確立的各項原則，維護好中日關係發展根基，客觀理性看待對方發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識落到實處。

李強並指出，中國將一如既往支持日本企業擴大對中投資合作。中日關係的民間基礎深厚，希望日本國際貿易促進協會進一步發揮對兩國互利合作和民間友好交往的帶動作用。歡迎日本地方與中國地方加強經濟、人文、體育、青少年等領域交流合作。

河野洋平表示，日本國際貿易促進協會致力推動日中經貿往來、增進日中友好，支持中國發展，願與中方秉持互尊互信精神，推動日中友好合作不斷向前發展。

另據日媒報導，李強在會談中批評日本進行半導體管制的作法，認為「我們不應該只關注短期問題。一部分人正在將政治帶入經濟」，但未討論福島核處理水排海及沖繩尖閣群島（釣魚台）等問題。

河野洋平到訪之際，中國新修訂的反間諜法於本月1日生效，而此前日企派駐在中國的男性高管正因「涉嫌從事間諜活動」被有關部門強制拘留。

日媒表示，河野洋平會見李強時對反間諜法表達關注，「我希望那些想要從事經濟交流的人的積極性不要降低」，也對日人被拘表示憂慮。李強則回應表示「我方得到了坦率、客觀的意見」。

報導另披露，河野洋平4日與中國商務部部長王文濤會面時也提到「派駐中國的日本僑民的擔憂主要與反間諜法有關」，並敦促中方做出適當回應。王文濤回答說「我希望能澄清一切誤會」。

日媒還提到，在5日會見中，沖繩縣知事玉城鄧尼也發言表示，「願為加強友好關係和亞洲地區的可持續和平與繁榮作出貢獻」，並呼籲加快恢復直航並放寬簽證。李強回應說「我會請（相關主管部門）考慮並想辦法解決」。