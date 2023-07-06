根據分析公司Similarweb的數據，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT去年11月推出後蔚為風潮，但每月流量與不重複訪客在今年6月首見下滑。

路透社報導，今年6月全球桌上型電腦與手機連到ChatGPT的流量比5月減少9.7%，ChatGPT網站的不重複訪客下滑了5.7%。數據顯示，訪客花在ChatGPT的時間也減少8.5%。

Similarweb資深洞察經理卡爾（David Carr）說，流量下滑是對ChatGPT新鮮感逐漸消失的跡象。加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）分析師加盧瑞亞（Rishi Jaluria）解釋，數據顯示對擁有即時資訊的生成式AI（generative AI）需求增加。

OpenAI未立即回應置評要求。

ChatGPT引發民眾瘋狂使用生成式AI的風潮，從寫作到程式編碼等日常作業都可見到，ChatGPT在推出的兩個月後，今年1月每月活躍使用者達到1億人。

這是史上成長最快速的消費者應用程式，現在每月造訪量超過15億人，為全球前20大網站之一。

舉例來說，ChatGPT的造訪量已遠遠超過Bing。Bing是微軟（Microsoft）推出的搜尋引擎，採用OpenAI技術。

有一些ChatGPT的競爭者紛紛在過去幾個月推出，包括谷歌（Google）的Bard聊天機器人。微軟的搜尋引擎Bing也向使用者免費推出採用OpenAI技術的聊天機器人。

OpenAI今年5月也在iOS系統釋出ChatGPT應用程式，可能導致ChatGPT網站的一些流量減少。有些人認為使用型態改變跟學校放暑假有關，因為較少學生在寫作業時向ChatGPT尋求協助。

根據data.ai，截至7月4日，ChatGPT在iOS的全球下載量超過1700萬次。

Similarweb表示，ChatGPT的下載量在5月31日達到高峰，在美國持續受到歡迎，在能夠下載使用頭6週，每週下載量平均達53萬次。

最近成長趨緩可能有助於控制ChatGPT的經營成本，ChatGPT需要動用大量電腦運算來回答查詢問題。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）稱ChatGPT的營運成本高到「令人瞠目結舌」。

ChatGPT可以免費使用，但也提供高級訂閱服務，使用者可以每月支付20美元，使用OpenAI最先進的模型GPT-4。根據YipitData的最新估計，美國約有150萬人訂閱使用GPT-4。

OpenAI預測今年營收將達2億美元。除了ChatGPT外，OpenAI也靠向開發商與企業直接銷售連到AI模型的應用程式介面（API）以及透過與微軟合作賺錢，微軟已對OpenAI投資超過100億美元。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）