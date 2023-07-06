歌壇天后李玟昨(5日)爆出噩耗，二姐李思林（Nancy Lee）發文證實她輕生送醫宣告不治，享年48歲，消息傳出震驚演藝圈，許多藝人紛紛發文悼念，與她有私交的藝人曾寶儀發文透露去年聯繫時，李玟還跟她透露近況，豈料如今已經天人永隔，令人不勝唏噓。

曾寶儀曬出李玟2月動完手術準備出院的照片，回憶起兩人的種種點滴，她表示與李玟見面時，對方總是帶著活力滿滿的笑容，當時她還未勇闖國際歌壇，但每次介紹她時，都會以「International super star -Coco Lee」稱呼，最終也看著她朝目標逐步邁進，接著表示兩人去年於感恩節有過聯繫，李玟也透露私下近況，指出自己正在經歷一場戰役，還不忘以「female warrior」自稱，要曾寶儀不要過度為她擔憂。

如今李玟傳出驟逝噩耗，曾寶儀不捨表示：「辛苦了，希望妳現在在平靜裡，也希望妳的家人平安」；對此，網友紛紛留言：「李玟總是把她最好的一面呈現給觀眾，但自己無論發生了什麼事情都不會釋出負能量」、「身為coco 30年的歌迷，我仍無法接受這個消息」、「太震驚，太傷心，太不捨她承受的一切，她是了不起的戰士」。

據媒體報導，身為國際巨星的李玟，生前財產累積約40億台幣，由於先前傳出和丈夫分居，加上老公Bruce鬧出緋聞後，兩個繼女未對她多做關心，感情似乎沒有太過融洽，因此遺產推估交由媽媽與兩個姊姊繼承，不過實際狀況仍待家屬說明。

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