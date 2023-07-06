台灣土地開發公司董事長邱于芸，因台開公司未補行公告財報，遭金管會裁罰72萬元未繳，案件移送法務部行政執行署台北分署執行後，執行人員迅速查封邱女不動產，且核發扣押命令扣押其存款債權及股票，邱女立即繳清罰鍰，並於7月4日提供繳清之證明至台北分署結案。

台北分署表示，台開董事長邱于芸，因台開公司未依《證券交易法》相關規定及遵行主管機關金管會命令，於期限內補行公告申報110年度、111年度第1季及111年度第2季財務報告。

金管會乃依《證券交易法》第178條第1項第4款及第179條規定，於今年3月間裁罰台開董事長邱女72萬元罰鍰。但邱女收受裁處書後，並未依期限繳納；經金管會今年4月間再次函催後，仍未繳納，於今年6月9日移送台北分署執行。

台北分署受理本案後，即迅速就邱女位於台北市之不動產通知地政機關辦理查封登記，並針對邱女各銀行帳戶及各證券商證券戶核發扣押命令，以禁止其就存款債權或股票為任何提領、移轉或處分等行為。

邱女因台北分署的強力執行，主動向金管會繳清罰鍰及所衍生執行必要費用，並於7月4日提供相關清償文件予台北分署結案。

台北分署表示，《證券交易法》相關規定攸關我國金融市場交易秩序之穩定，各從業人員均應恪遵其規範；如因故違反規定而遭裁處罰鍰，亦應於主管機關所定期限內完納，否則事後遭移送行政執行，不僅原裁處之罰鍰仍須繳納，尚應另行負擔因執行所生費用並承受執行程序帶來之不便，實屬得不償失。