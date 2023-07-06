癌症已連續41年為國人10大死因之首，一年就奪取近5.2萬條性命。減重醫師蕭捷健表示，若要防癌上身，日常應避開危險的致癌物質，例如黃麴毒素、加工肉品、甲醛、菸、酒、檳榔等8項物質，並少碰2A類致癌物，例如紅肉、高溫加熱的含澱粉類食物（例如炸薯條、洋芋片），且盡量以白肉和海鮮取代紅肉。

WHO旗下的IARC（國際癌症研究機構)針對各類可能致癌物質，依危險程度分為5類，分別是1類致癌物、2A類致癌物、2B致癌物、3類致癌物、4類致癌物。其中，第1組是會讓人類致癌且導致人類致癌的證據充分。

蕭捷健在其臉書表示，若要防癌上身，日常生活一定要避開第1類物質，例HPV感染、日曬床、黃麴毒素、加工肉品、甲醛、酒精、菸草與檳榔。

1 HPV：即人類乳突病毒，施打子宮頸疫苗即有效預防。此外，B肝、C肝也是一級致癌病毒。

2 日曬床：能產生紫外線輻射、讓人曬黑的設備，由於紫外線是皮膚致癌物，切忌使用此類設備。

3 黃麴毒素：花生醬開封後應儘早吃完，陳年花生醬是一級致癌物。

4 加工肉品：熱狗、香腸、火腿等加工肉品是第一級致癌物，可能引發大腸直腸癌。每天攝入50克加工肉品，罹患大腸癌的風險即會增加1.18倍。

5 甲醛：假酒不只是致癌物，還會致盲。

6 酒精：真的酒也是致癌物。

7 菸與檳榔。

蕭捷健並表示，民眾也應避開2A組致癌物（即可能對人類致癌、動物實驗充分的物質），例如每周攝入超過700克的紅肉，會增加罹患大腸癌的風險；經高溫加熱的含澱粉食物，如炸薯條、洋芋片，也會增加癌症風險；通宵工作、室外空氣污染等也相同危險。

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