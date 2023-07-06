花蓮縣政府與民間業者促成泰國花蓮包機，泰國獅子航空搭載183名遊客落地花蓮航空站，展開5天4日旅遊。（王志偉攝）

花蓮縣政府安排原住民舞蹈表演熱情迎接泰國遊客，展現在地文化，觀光處長張志翔也到場接待，讓遊客直呼花蓮熱情。（王志偉攝）

花蓮和世界的距離更近了！疫情後，國際觀光旅遊復甦，花蓮航空站今天上午7時，由泰國獅子航空搭載183名泰籍遊客飛抵花蓮機場，原機再搭載132名台灣遊客飛泰國，兩地對飛。花蓮縣府安排原住民迎賓舞迎接，泰國旅客驚呼好熱情，還說此行最想吃的就是珍珠奶茶、麻辣鍋，對接下來5天旅遊行程充滿期待！

花蓮縣府及花蓮縣旅行商業同業公會促成，明利旅行社推動泰國曼谷與花蓮直飛包機，由泰國獅子航空（Thai Lion Air）以波音B737-800飛航、滿載183名旅客飛抵花蓮機場，展開5天4夜旅遊，花蓮停留1天1夜，安排到新城老街、清水斷崖、太魯閣、七星潭等知名景點旅遊，第5天從花蓮機場返回泰國。

縣府觀光處長張志翔表示，疫情後包機熱絡，目前到花蓮已有5趟次包機，4月28日及5月2日的「越南峴港－花蓮」包機直航，以及今天6日、7月28日「泰國曼谷（廊曼機場） －花蓮」直航對飛，預計7月28日的「越南峴港－花蓮」第二次包機直航，還有8月初「柬埔寨（吳哥窟）－花蓮」，為出國遊客提供便捷交通服務，持續接洽日本、韓國包機。

張志翔表示，暑假花蓮訂房率平均達8成5以上，又迎來183名泰國旅客來到花蓮，縣府於7月5日到9日推出遊客只要購買一張火車票就能直通夏戀嘉年華演唱會活動，剛好邀請泰國曼谷好朋友參加演唱會活動，感受花蓮熱情！

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，交通部目標東部今年包機達17趟次，但疫情後國際觀旅遊復甦，飛機密集飛航，卻「調不到飛機」，希望政府能協助請國營華航公司飛日本、韓國，對包機旅遊能有更大效益！

縣府安排到機場原住民舞蹈迎賓，讓泰國旅客感受花蓮熱情，泰籍遊客lu（譯音）說她第二次來台灣，這趟對太魯閣、阿里山很嚮往，花蓮空氣很好，想品嚐麻辣鍋，另外，泰籍pay與一家6人出團旅遊，就想著台灣珍珠奶茶，也想到市場逛逛，利用5天品嚐與觀賞台灣美食與美景。