德國武器製造大廠萊茵金屬（Rheinmetall）取代土耳其製造商，為美國打造F-35機身中段。

德國武器製造大廠萊茵金屬（Rheinmetall）計畫，2025年要開始打造起碼400段F-35A中機身，而F-35戰機製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）先前說，將加強雙方的技術分享。

綜合外電5日報導，位於西德韋策（Weeze）的萊茵金屬在聲明中說，旗下設施將為德國和其他友好國家打造戰機提供服務。原本為洛馬打造F-35中段機身的是土耳其，但安卡拉因堅持採購俄製S-400防空系統，2019年被踢出相關專案外。

美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）高級分析師葛特勒（J.J. Gertler）指出，由於土耳其退出，美國國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）只好一肩挑起為三款F-35打造中機身的任務，而這卻成了限制因素。但如今萊茵金屬加入製造行列，專案或許能提高年產量。

葛特勒說，目前F-35的訂單1年約為175架，但由於諾格每年只能打造156段中機身，產量因而受限。而F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）設法提高產能已有一陣子，聽來這就是取代土耳其的最後答案。

諾格正和萊茵金屬攜手，打造F-35機身中段，而諾格副總裁増川葛蘭（Glenn Masukawa）說，他們將在韋策複製總裝配線的自動化和製造技術，也就是在加州棕櫚谷（Palmdale）繼續打造中機身的同時，也將諾格目前的製造技術轉移給萊茵金屬。

而洛馬計畫，要從2025年起，達成1年交付156架F-35戰機的目標。不過，有了萊茵金屬加入，如果有需要，未來1年或許能交付多達165架。要是有更多國際顧客簽約採購，或是現有顧客添購，也許真有必要提高產能。

美國國務院上周才說，可能出售捷克24架F-35A「閃電II」（Lightning II）隱形戰機，同時包括彈藥和相關裝備在內，總價高達56.2 億美元（近1720億台幣）。此外，希臘也等著華府點頭，好採購這款戰機。而4月時，羅馬尼亞官員也宣布，打算採購F-35。