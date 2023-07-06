第四屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計比賽熱烈開展，即起邀請兩岸大專院校、高中職青年學子報名投稿參賽，活動收件自即日起至7月30日為止，本次的比賽將以「咖啡杯」為載體，請參賽者結合「媽祖文化」的主題創意設計。

昆山慧聚天后宮表示，花燈與燈會一直都是兩岸民俗節慶中的華麗亮點，在世界各地也都有著相似的文化活動，「昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計比賽已連辦三屆，第四屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計比賽也開展了，希望今年更可以看到更多優秀的作品。

昆山慧聚天后宮指出，本屆得獎作品除了將以花燈形式在天后宮展出外，我們也規劃將設計稿無償授權給寶島又一村、慧聚夜市的店家使用，為海峽兩岸交流基地慧聚廣場與兩岸青年創意激蕩出更多的可能。

昆山慧聚天后宮也說，本屆比賽分大學組與高中組，將由兩岸評審評選出52件作品，各組都有金、銀、銅、優選和入圍等獎項，獲獎者將頒發獎牌以及獎助學金。

昆山慧聚天后宮也提醒，想要參賽的民眾，必須要先下載活動簡章，填妥報名表才算報名完成，而台灣的參賽者若得獎，獎金以人民幣折合新台幣來發放。