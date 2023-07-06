歌壇天后李玟5日傳出離世消息，隨後她的二姊於臉書發文證實死訊，享年48歲。她與加拿大籍老公樂裕民（Bruce）2011年斥資6億台幣舉行世紀婚禮，當時更邀請國際級巨星Bruno Mars（火星人布魯諾）當婚禮歌手。

根據《香港01》報導，李玟與Bruce是在2003年一個CHANEL派對上認識，雖Bruce有段婚姻還有兩個女兒，但李玟完全不介意，更將她們視如己出，那段時間都將重心都放在Bruce與其女兒身上，且原不會煮飯的她，還為此學下廚，最終兩人交往8年後，於2011年10月27日、28日在香港舉辦世紀婚禮。

當時36歲李玟嫁給大她16歲的Bruce，婚禮第一天，李玟覺得用香港的夕陽當背景相當浪漫，因此選在Sky100註冊結婚，隔日的宴會則邀請許多國際巨星參加，包括Alicia Keys、Ne-yo、Marianne bennett Orchestra、Bruno Mars等人，華語圈則有蕭亞軒、黃立成、房祖名、曾寶儀及阿雅等人出席；據悉，這個世紀婚禮總開銷高達1.5億港幣（約新台幣6億），相當驚人。

不過，李玟近年傳出婚變消息；對此，二姐李思林透露李玟生前飽受憂鬱症困擾，且難以走出婚姻觸礁的陰霾，媽媽和2位姐姐得知後24小時輪流陪伴，還有朋友會特別關心，但仍在2日發生憾事，白髮人送黑髮人，讓許多人看了不捨。

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