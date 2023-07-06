行政院今天將宣布「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房稅改採「全國歸戶」，且稅率上限可能將3.6％調高至4.8％，對此高雄市長陳其邁力挺此作法，表示高雄囤房稅已通過，跨區的囤房稅高雄也會支持，希望用此作法來打擊炒房。

陳其邁表示，高雄市的囤房稅條例已經通過，6都裡面僅存新北市未通過。目前囤房稅屬於地方稅，假如是以跨區的作法來看，高雄市支持，因為若有人高雄、台北各買3間房，炒房的機會非常高，因此用跨區課徵，才能有效抑制炒房。