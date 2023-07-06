天后李玟（CoCo）昨(5日)驚傳驟逝，享年48歲，她出道29年，今年正要迎接慶祝30年，卻無緣和粉絲分享喜悅，令外界相當難過。據了解，李玟生前身家累積約40億台幣，生前所居住的海景複式豪宅相當奢華，不但擁有超大客廳和飯廳，就連廚房更加比一般住家的廚房還大。

李玟曾曝光中自家豪宅格局，可看出超大望海天台可以曬太陽，還有擁有私人花園大玩自家種植，李玟曾在IG講道：「看見自己的花園裡種植的蔬菜跟水果終於長出來了！#蔥、番茄、芒果、香蕉、茄子、香菜、薄荷、百里香、迷迭香草、牛油果、羅勒、芥藍…...等等！吃自己種的菜都覺得特別的健康！開心。」

李玟在自家豪宅花園種菜。(圖/李玟 IG)

事實上，李玟2011年與加拿大富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）結婚，男方擁有20億港幣（約78億台幣）身家，先前夫妻倆婚變時，港媒就曾揭露他們在香港購入8間房產中最貴要價1.5億港幣（約5.8億台幣）。另外《香港01》也曾報導李玟生前多次曬出夫妻倆的「壽臣山道曉穎花園豪宅」，該房產是富商老公2016年以公司買賣形式入手，含車位成交價為8200萬港幣（約3.2億台幣）。

此外，兩人其他房產還包括1億港幣（約3.9億台幣）的山頂柏架別墅、1億港幣的赤柱海天徑4層樓別墅、4500萬港幣（約1.7億台幣）大潭紅山半島、4000萬港幣（約1.5億台幣）中半山豪宅及要價3000萬、2500萬、1000萬港幣房產。

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